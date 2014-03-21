Евросоюз пополнил список санкций из-за Крыма еще на 12 россиян - Ромпей

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на пресс-конференции ночью в пятницу после окончания рабочего ужина лидеров 28 стран ЕС заявил Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей.

"В условиях отсутствия деэскалации со стороны России, Европейский Совет решила расширить список тех, на кого распространяются ограничения на выдачу виз и замораживание активов. Мы добавили двенадцать фамилий к уже существующему списку из 21-го человека, который был согласован ранее. Мы также отменяем следующий саммит ЕС-Россия, а члены ЕС отменят свои двусторонние саммиты с Россией," - сказал Ромпей.

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Ромпей остро осудил аннексию Крыма Россией и сказал, что Евросоюз никогда с ней не согласится.

"Российская аннексия Крыма является четким нарушением суверенитета Украины и международных норм. Мы остро осуждаем неконституционный референдум в Крыму и мы не признаем аннексии и не будем признавать ее в будущем. Нет места для использования силы и устрашения для изменения границ на европейском континенте в 21-м веке," - сказал Ромпей.

Дипломатические источники УНИАН в ЕС говорят, что в новом списке относительно санкций есть фамилии спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко, советника Президента Путина Сергея Глазьева, помощника Президента РФ Владислава Суркова и вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Совет ЕС на уровне министров иностранных дел ввела адресные санкции против восьми крымчан-граждан Украины и 13-ти граждан России за действия по отторжению Крымского полуострова от Украины.