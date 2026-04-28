Дата 28 апреля связана с несколькими важными народными верованиями.

Двадцать восьмой день апреля интересен международным событием, который отстаивает право на безопасность всех работающих людей. Народный праздник сегодня в Украине, что отмечается с давних времен, считается удачным для примирения. А по погодным приметам дня можно понять, будет ли в этом году хороший урожай.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день охраны труда установлен на эту дату с целью борьбы с травматизмом на рабочем месте по всему миру. Это событие отмечается, чтобы сделать условия работы всех людей безопасными и гуманными. Это также скорбная дата памяти в честь работников, погибших при выполнении обязанностей.

Есть и другие важные всемирные праздники сегодня - экологические, как, к примеру, День спасения жаб и День химической безопасности, а также литературные - День чтения длинных стихов.

Какой сегодня праздник в Украине

В интернете можно найти информацию о том, что 28 апреля якобы празднуется День работника скорой помощи. Однако такой праздник сегодня есть только в России, а к Украине он не имеет отношения. На самом деле в нашей стране этих медиков поздравляют 27 мая.

Какой сегодня праздник церковный

Мучеников-братьев Максима, Квинтилиана и Дада чтят верующие, что придерживаются нового православного стиля. К ним обращаются как к ходатаям человека перед Богом, чтобы святые помогли очиститься от грехов и достичь Небесного Царства.

По старому календарю, что также называют юлианским, сегодня праздник памяти князя Киевской Руси Мстислава Владимировича, а также иконы Девы Марии "Вышгородская".

Какой сегодня праздник народный

После многих лет наблюдений за природой славяне сложили погодные приметы об этой дате:

на какие деревья садятся пчелы, те летом хорошо уродят;

если прошел сильный дождь, то будет большой урожай пшеницы;

рыба выпрыгивает из воды - к потеплению;

калина расцвела - к раннему лету.

Наши предки считали, что праздник 28 апреля подходит для примирения. Если есть разногласия с кем-то из родных, то стоит попросить прощения. Такое действие поможет облегчить душу от груза обиды. Ещё очень полезной в эту дату считается родниковая и колодезная вода - ею полагается умыться для оздоровления.

Что нельзя делать сегодня

Запреты этого дня обоснованы тем, какой сегодня церковный праздник. Максимов день считается крайне неудачным для выяснения отношений - свою правоту вы не докажите, зато отношения с родными безнадежно испортятся. Также не стоит делать ремонт и менять мебель в доме. Кроме того, стричься и делать пирсинг 28 апреля - к проблемам со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: