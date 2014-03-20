Яценюк уже передумал в спешке вводить визовый режим с Россией

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что Украине не следует спешить ни с введением визового режима с Россией, ни с переходом к поездкам в Российскую Федерацию по загранпаспортам.

Об этом он заявил в ночь на четверг после прибытия в Брюссель, где примет участие в саммите Европейской народной партии и в заседании Европейского Совета, во время которого должна быть подписана политическая часть соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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«Здесь нужно семь раз отмерять и один раз отрезать», - подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что Россия сама неоднократно затрагивала вопрос о поездках по загранпаспортам и введении визового режима в СНГ: «Поэтому вряд ли подобная инициатива со стороны Украины будет эффективной с точки зрения влияния на Российскую Федерацию. В то же время проблема имеет важное гуманитарное измерение для самой Украины, потому что в сохранении безвизового режима заинтересовано очень большое количество граждан Украины, в первую очередь на Востоке и Юге нашего государства, которые ездят в Россию на заработки или имеют семейные отношения по ту сторону границы».

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Правительство, как отметил премьер-министр, придерживается стратегии учета специфических интересов жителей юго-восточных регионов, поэтому вполне естественным является его осторожное отношение к проблеме визового режима.

Яценюк также сообщил, что в связи с рабочим визитом в Брюссель преждевременно покинул заседание СНБОУ и не смог в полной мере изложить свои аргументы по указанным вопросам. Немедленно после возвращения в Киев премьер-министр намерен обсудить их с исполняющим обязанности главы государства Александром Турчиновым.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

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18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь.

В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель розпущеного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

19 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий сообщил, чтоУкраина введет визовый режим с Россией.

“На СНБО было поручено МИД ввести визовый режим с РФ”, - сказал он.

Парубий отметил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил МИД проработать этот вопрос в кратчайшие сроки. По его словам, уже на протяжении нескольких часов должен быть введен въезд для граждан России на территорию Украины исключительно по загранпаспортам.