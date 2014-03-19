Украина вводит визовый режим с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.

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“На СНБО было поручено МИД ввести визовый режим с РФ”, - сказал он.

Парубий отметил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил МИД проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.

По его словам, в течение нескольких часов должен быть введен въезд для граждан России на территорию Украины исключительно по заграничным паспортам.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100 % принимавших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь.

В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образование в составе РФ новых субъектов.