Посол ЕС: Крым становится одним из самых опасных регионов мира

Об этом заявил посол ЕС Ян Томбинский, передает пресс-служба представительства.

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Он напомнил, что со времени, когда 27 февраля группа вооруженных людей захватила правительственные здания в Симферополе, все больше украинцев становятся жертвами нарушений прав человека, сообщает Украинская правда.

"Среди нарушений, о которых сообщалось, - насильственное исчезновение людей, ненадлежащее обращение и пытки, насильственные нападения на журналистов, ограничения свободы СМИ, передвижения и мирных собраний", - заявил посол.

Он выразил сожаление в связи с гибелью украинского военнослужащего Какурина, которого убили во время штурма воинской части в Симферополе, и крымского татарина Аметова, тело которого нашли со следами пыток.

"Правоохранительные органы должны немедленно начать эффективное и объективное расследование, и виновные за это позорное преступление должны предстать перед правосудием", - заявил Томбинский.

Он призвал немедленно освободить без каких-либо условий всех похищенных активистов и военных.

"Я решительно осуждаю эти случаи насильственных исчезновений людей, которые превращают Крым под самопровозглашенной властью на один из самых опасных регионов мира", - заявил посол ЕС.

Томбинський выразил обеспокоенность ситуацией со свободой СМИ в Крыму, отключением каналов и нападениями на журналистов.

Он призвал также обеспечить право на мирные собрания и обеспечить права национальных меньшинств, в первую очередь крымских татар.

"Международным наблюдателям за ситуацией с правами человека, в частности из Совета Европы, ОБСЕ и ООН, должно быть предоставлено немедленный неограниченный доступ в Крым", - заявил он.