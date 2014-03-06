Томбинский заявляет, что никаких изменений в Соглашение с ЕС внесено не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил глава Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский.

Он отметил, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС “уже было парафировано”.

По словам Томбинского, в настоящее время нет необходимости вновь начинать переговоры по сути соглашения, «это было бы сложно, и надо было бы снова пройти многолетнюю процедуру».

Читайте такжеТомбинский считает, что Турчинов может подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС Как сообщал УНИАН, Соглашение об ассоциации ЕС и Украины было парафировано в марте 2012 года.

21 ноября 2013 г. Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил решение прекратить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

После этого в Украине начались массовые акции протеста.

28 февраля Окружной административный суд Киева признал противоправным распоряжение Кабинета министров Николая Азарова относительно прекращения работы над Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

2 марта министр экономического развития и торговли Павел Шеремета на своей странице в Facebook сообщил, что украинское правительство возобновил работу над подготовкой Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.