Российские оккупанты захватили Базу измерений и авиаремонтный завод в Евпатории

Об этом сообщил руководитель медиа-центра Минобороны Владислав Селезнев на своей странице в «Фейсбук», об этом пишет Еспресо.TV.

«Источники из Евпатории сообщают, что по состоянию на 15:14 военнослужащие РФ - солдаты батальона "Восток", силой выдворили за пределы воинской части персонал Базы измерений южного региона вооружений ВС Украины (военные метрологи). Офицеры и сотрудники Базы во главе с командиром подполковником Александром Проворовым в ходе силового противостояния получили травмы», - пишет Селезнев.

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Кроме того, по его данным, на взлетной полосе евпаторийского авиаремонтного завода в настоящее время находятся до 200 российских военнослужащих и 5 БТРов

«Цели и задачи российских военнослужащих неизвестны. В непосредственной близости от аэродрома дислоцируется 55-й зенитно-ракетный полк ВС Украины», - пишет Селезнев.