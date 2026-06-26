Билан-Ращук честно ответила, общается ли с бывшим мужем после скандального развода

У бывших супругов есть общий 8-месячный сын.

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук, которая недавно официально развелась с актером-воином Владимиром Ращуком после его измены, сделала новое заявление.

Звезда фильмов "Поезд на Рождество" и "Жёны на тропе войны" подчеркнула, что после скандального завершения отношений бывший муж не участвует в жизни их общего 8-месячного сына Яремы.

"Два месяца я его не видела, не слышала. Он не помогает ни финансово, ни своим присутствием, ничем вообще", – отметила актриса в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

Видео дня

Не секрет, что ранее Виктория крестила сына и опубликовала соответствующие фото в Instagram. Однако отец мальчика не присутствовал на таинстве. Сам Ращук подчеркивал, что его не пригласили на это событие, но актриса ответила на эту информацию так:

"Я устала постоянно комментировать ложь. Он знал, потому что мы с ним крестных выбирали вместе. Единственное, что двое людей добавились уже потом, когда мы не общались. Но мы их приглашали даже вместе. Его побратим, который крестил Яремчика, ехал с фронта и лично позвонил и сообщил ему".

К слову, супруги прожили вместе 10 лет. В апреле этого года Владимир признался, что влюбился в другую женщину. После этого Виктория рассказала, что он завел новые отношения, когда они ещё были в браке. Впоследствии у пары родился общий сын Ярема, которого они долго ждали, но актер продолжал встречаться в это время с новой избранницей.

Напомним, ранее актриса Виктория Билан-Ращук рассказала о преследованиях на съемках из-за просьбы говорить на украинском языке.

Вас также могут заинтересовать новости: