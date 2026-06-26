ХАС проведет 'Караоке на площади' в легендарной шубе Игоря Кондратюка

Уже в это воскресенье зрители "Караоке на площади" увидят ХАСа в необычном для лета образе – в легендарной шубе и шляпе Игоря Кондратюка. Именно таким было условие пари, которое ведущие заключили во время прошлого батла.

В предыдущем выпуске команды ХАСа и Игоря Васильевича сошлись в музыкальном батле. Перед его началом ХАС и Игорь Васильевич заключили пари: победа команды ХАСа означала бы рэп в исполнении Игоря Кондратюка прямо на сцене, а победа команды Игоря Васильевича – появление ХАСа в легендарной шубе, которая уже давно стала частью истории "Караоке на майдане".

Победа досталась Игорю Кондратюку, так что теперь пришло время выполнить обещание.

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"В прошлой игре мы с Васильевичем заключили пари. Если кто-то из моей команды победит, Васильевич должен был читать здесь рэп. Если бы проиграл я, то должен был бы выйти в той легендарной шубе, которой уже много лет, и в той самой шляпе. Вы, наверное, поняли, кто проиграл", – со смехом рассказал ХАС.

Впрочем, легендарная шуба – не единственный сюрприз. Впереди зрителей ждут новые участники, яркие выступления и неизменная атмосфера шоу, которое уже много лет объединяет украинцев через музыку.

Напомним, телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" вернули любимое народное шоу с важнейшей миссией – поддержать реабилитационный центр "Титановые", где ветераны проходят восстановление после тяжелых ранений и возвращаются к полноценной жизни. К съемкам регулярно присоединяются и сами ветераны центра, демонстрируя свои таланты и вдохновляя зрителей собственными историями.

А уже 27 июня в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве состоятся новые съемки "Караоке на Майдане". Именно там ХАС получит шанс взять реванш после поражения в баттле, а все желающие смогут спеть на легендарной площадке, поддержать команду одного из ведущих и стать частью нового музыкального противостояния.

Новый выпуск "Караоке на майдане" выйдет в это воскресенье в 11:00 на ТЕТ.

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