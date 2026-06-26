Корейцы почти уничтожили 'шестистволками' огромный рой из полусотни дронов, но есть нюанс (видео)

По мнению специалистов, такой способ борьбы с FPV-дронами не имеет экономического смысла.

В Южной Корее провели довольно необычные учения: в ряд установили восемь 20-мм установок M167 Vulcan и с близкого расстояния расстреляли 50 FPV-дронов. Видео учений опубликовало корейское телевидение.

После получения команды восемь установок Vulcan одновременно открыли огонь из сорока восьми стволов, буквально накрыв рой FPV-дронов сплошным шквалом.

Несмотря на задействование большого количества установок, а также на то, что дроны двигались медленно и в плотном боевом порядке, военные не смогли полностью уничтожить рой.

После первой очереди в воздухе оставалось более половины FPV. В последующих атаках установки Vulcan в сумме уничтожили около 40 целей. Остальные дроны были добиты пехотой с помощью ручного оружия.

По мнению экспертов портала Defense Express, эти учения напоминали обычную "показуху", ведь увиденное не имеет ничего общего с условиями реального поля боя.

Вызывает сомнение почти все – от размещения восьми установок плотной линией (буквально вплотную друг к другу) до действий самих FPV-дронов. В реальности рои дронов, особенно FPV, не движутся медленным "маршевым" порядком, как это было смоделировано. Они действуют гораздо хаотичнее и динамичнее.

Кроме того, по словам специалистов, перехват FPV-дронов с использованием M167 Vulcan не имеет экономического смысла – по крайней мере, в том виде, в каком это было реализовано.

Стоимость одного 20-мм выстрела Mk 244 Mod 0 с подкалибровым вольфрамовым сердечником для этой системы составляет около 46 долларов. M167 Vulcan имеет темп стрельбы от 1000 до 3000 выстрелов в минуту, что означает чрезвычайно высокую стоимость даже коротких очередей.

Расчетная стоимость секундного залпа только одной установки M167 Vulcan составляет примерно 764 доллара в режиме 1000 выстрелов в минуту или около 2 292 долларов в режиме 3000 выстрелов в минуту.

Соответственно, для восьми установок суммарная стоимость одного секундного залпа составляет от 6 113 до 18 336 долларов в зависимости от интенсивности.

Средняя стоимость одного FPV-дрона составляет примерно 400 долларов. Иными словами, применение восьми M167 Vulcan против подобных роев не только не гарантирует полного перехвата, но и обходится дорого.

Эксперты добавляют, что если бы M167 применялись со снарядами с дистанционным взрывом, эффективность была бы значительно выше, а затраты – меньше, даже несмотря на более высокую стоимость боеприпасов.

Борьба с дронами – другие новости

Учения армии США по применению FPV-дронов показали, что даже подготовленные подразделения сталкиваются с серьезными трудностями при попытках их перехвата, поскольку небольшие FPV трудно стабильно поражать из стрелкового оружия.

Напомним, ранее российский концерн "Калашников" заявил о разработке специальных 5,45-мм боеприпасов для штурмовых винтовок, предназначенных для поражения беспилотников. Новые боеприпасы с фрагментированными пулями должны повысить эффективность стрелкового оружия непосредственно на поле боя.

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