Россия наращивает в глубине Беларуси военные объекты, – ГПСУ

В то же время скопления войск на границе с Украиной не фиксируется

Россия продолжает оказывать влияние на Беларусь, на территории которой фиксируется наращивание военных инфраструктурных объектов. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В непосредственной близости от нашей границы наращивания ударной группировки или усиления воинских подразделений и техники, к счастью, не происходит. Но, по данным разведки, влияние России на Беларусь продолжается. В глубине этой страны происходит наращивание военных инфраструктурных объектов – и полигонов, и баз, где можно размещать личный состав. Поэтому наша задача – наращивать наши оборонные возможности и быть готовыми к развитию любой ситуации", – сказал Демченко.

В то же время, по его словам, в непосредственной близости от государственной границы Украины наращивания войск не наблюдается, но остается определенное количество, которое было "выставлено" в 2022 году. На территории Беларуси они появились после того, как самопровозглашённый президент Александр Лукашенко заявил, что якобы с территории Украины исходит угроза.

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"Добавлю, что те подразделения, которые Беларусь ещё с 2022 года держит в направлении нашей границы… – их количество не увеличивается, а периодически происходит их ротация, которую мы наблюдаем и сейчас. В данный момент как раз происходит замена одного подразделения на другое", – отметил Демченко.

Украина – Беларусь: последние новости

Напомним, 25 июня пресс-служба Пограничного комитета Беларуси сообщила, что пограничники готовы обеспечить упрощенный пропуск граждан Украины в белорусские леса для сбора ягод и грибов. В частности, речь шла о территории республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко напомнил об опасностях – угрозах для украинцев на территории Беларуси, минно-взрывных заграждениях на границе и т. д.

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