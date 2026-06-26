Уникальное строение мозга позволяет дятлам безопасно долбить древесину.

Каждый человек слышал, как дятел стучит по стволу в поиске личинок. В процессе добычи пищи он может бить дерево до 20 раз в секунду. Ранее УНИАН разбирался, для чего дятел долбит дерево, но как при этом он защищает мозг? Ведь у человека даже один удар в области головы может вызвать сотрясение.

Как оказалось, ученые уже давно изучают, почему у дятла не болит голова, когда он стучит. Природа придумала удивительную защиту, которая позволяет птицам оставаться неуязвимыми.

Почему у дятлов не бывает сотрясение мозга

Как сообщает научное издание Physics Today, способ жизни этих пернатых много лет изучался учеными. До проведения полноценных исследований они могли лишь строить предположения о том, почему у дятлов не болит голова от ударов. Вместе с экспертами свои версии выдвигали и обычные люди.

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Некоторые люди предполагали, что длинный язык птиц работает как "подушка", оборачиваясь вокруг мозга и смягчая силу удара. Другие объясняли, почему дятлы не получают сотрясение, пористым строением черепа. Также были версии об особенном строении клюва.

Особенно интересовались тем, почему не болит голова у дятла, изобретатели и инженеры. На основе наблюдений за птицей люди придумали, как можно защитить голову от сильных ударов. Так были изобретены спортивные шлемы.

Тем временем ученые выдвинули гипотезу о том, что особенное строение черепа дятла устроено как амортизатор, чтобы сжиматься при ударе и уменьшать нагрузку на мозг. Для проверки этой идеи исследователи записали стук птиц на видео и рассмотрели записи в замедлении.

В итоге ученые пришли к выводу, что голова дятлов не работает как амортизатор и сама по себе не смягчает силу удара. В этом не было бы смысла, иначе птице пришлось бы приложить ещё больше сил для выдалбливания древесины. Череп и клюв животного наоборот устроены как мощный молоток. Но тогда почему дятел не получает сотрясение мозга?

На это у ученых есть ответ - все объясняется маленьким размером птицы и небольшим мозгом. Когда птица тормозит после удара о дерево, её голова подвергается силе примерно 400 g (g - ускорение свободного падения). Для человека показатель в 135 g уже практически гарантирует сотрясение.

Однако у дятла мозг примерно в 7 раз короче человеческого. Давление на него распределяется гораздо легче. Поэтому для получения травмы птице нужно испытать силу примерно в 1000 g. А реальные 400 g мозг дятла во время ударов выдерживает легко, оставаясь невредимым. Таким образом, никакой хитрости в строении черепа нет - животные просто слишком маленькие, чтобы получать урон от стука. Так природа создала идеальное существо для долбления по дереву.

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