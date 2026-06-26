Популярный певец эмоционально высказался об артистах, которые продолжают петь на русском

Роман пояснил, что сейчас важно передавать правильные смыслы в творчестве.

Украинский музыкант и лидер рок-группы Bahroma Роман Бахарев эмоционально высказался об артистах, которые продолжают петь на русском языке во время полномасштабной войны.

В интервью РБК-Украина исполнитель подчеркнул, что занимает радикальную позицию по этому вопросу, и объяснил свою точку зрения так:

"Для меня речь даже не идет об отсутствии четкой, прозрачной и понятной позиции. Тем более, если ты артист. Даже не знаю, что здесь сказать. Это означает, что у человека просто нет клепки в голове. Вот и все".

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Роман добавил, что сейчас чрезвычайно важно доносить до слушателей правильные смыслы в творчестве.

"Думаю, что артист должен отражать то, что происходит в стране. Он должен чувствовать общество, должен чувствовать время и передавать это через смыслы – через смыслы песен, через то, как он общается и что именно доносит до людей, до своей аудитории. На мой взгляд, говорить и тем более петь сейчас на русском – это просто дно", – подчеркнул лидер рок-группы Bahroma.

Напомним, ранее известный режиссёр Семен Горов высказался о предательницах Повалий и Ани Лорак. Он также рассказал, что могло повлиять на позицию артисток.

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