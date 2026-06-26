Американец купил 200 брошенных автомобилей, и теперь имеет большую проблему

Некоторые автомобили удивительно хорошо сохранились, в то время как другие являются лишь донорами ценных запчастей.

Один автолюбитель из США купил на Facebook Marketplace 200 брошенных автомобилей - от редких BMW и Volvo до забытых Peugeot, Saab и даже лимузина. Однако теперь ему предстоит решить важную проблему - что со всем этим делать.

Как пишет Supercarblondie, ютубер под ником TC построил карьеру, помогая людям покупать автомобили и коллекционные предметы онлайн. Просматривая объявления в июне 2024 года, TC заметил объявление о продаже старых запчастей для BMW, Mercedes и Audi в Южной Каролине.

Не получив ответа на свои первые сообщения, он в конце концов сказал продавцу, что купит все автомобили на участке.

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Когда на следующий день он посетил участок, то понял, что нашёл нечто особенное.

"Там так много крутых, редких автомобилей, которых я даже никогда не видел", – сказал он.

Единственная проблема заключалась в том, что у него не было денег, места для хранения или возможности перевезти все это.

Ему потребовалось шесть месяцев на транспортировку этих машин на арендованную площадку. Коллекция полна редких экземпляров, но теперь ему предстоит решить их дальнейшую судьбу.

Теперь мужчина является счастливым обладателем Mercedes-Benz 500SEC, а среди самых примечательных экземпляров – несколько моделей BMW 6 серии, редкий BMW 540i M Sport с механической коробкой передач и десятки потрепанных BMW E30.

Ему также достались Nissan 200SX Turbo, Volvo 240 с дизельным двигателем и механической коробкой передач, Peugeot 505 Turbo и даже Saab Turbo. Настоящей находкой стал лимузин Cadillac Fleetwood, ранняя модель Honda Civic, Jeep Cherokee, пикап VW Caddy и Jeep Wagoneer.

Некоторые автомобили удивительно хорошо сохранились, в то время как другие являются лишь донорами ценных запчастей.

TC говорит, что почти все автомобили из коллекции выставлены на продажу, и лишь несколько машин зарезервированы для будущих проектов.

Теперь перед ним встал сложный выбор: отреставрировать самые редкие экземпляры самостоятельно или передать их другим энтузиастам, которые смогут дать им второй шанс.

Ранее стал известен самый популярный автомобиль в США. За период с начала 2026 года по май эту позицию занимает пикап Ford F-Series - 4,5% американского рынка.

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