Цена – 300 долларов: Буданов рассказал, как РФ вербует украинцев и можно ли это изменить

В этой работе нет никакой идеологии, подчеркнул глава ОП.

Ключевой проблемой для украинцев, которых вербует РФ, является бедность. И они выполняют задачи Москвы не на идеологической основе. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, общаясь со студентами Киево-Могилянской академии.

"Таких людей во время полномасштабного вторжения, хотя это все было и с 2014 года, я называл "300 долларами". Потому что цена такой вещи – 300 долларов, стандартная. Вопрос прост: для бедных людей 300 долларов – это много, для многих. Если для тебя 300 долларов – это много, то мы ничего не сделаем. Найдётся человек, который точно их возьмёт", – рассказал Буданов.

Он подчеркнул, что вопрос не в пропаганде.

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"Мы сами так много раз делали. Там об идеологии никто не говорит. Вот есть работа – будешь работать? Буду. Всё, иди, работай", – пояснил глава ОП.

Вербовка украинцев

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что каждый пятый завербованный россиянами украинец – это подросток. Отмечалось, что спецслужбы РФ вербуют их через Telegram, TikTok, Discord, Facebook и онлайн-игры.

По данным журналистов, сначала подростков использовали для расклейки листовок или сбора данных. Однако впоследствии их начали привлекать к более опасным заданиям – от шпионажа за военными объектами Украины до изготовления и установки взрывчатки.

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