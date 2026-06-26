В Румынии повысили пенсионный возраст для женщин

Отмечается, что в стране насчитывается около 4,6 миллиона пенсионеров.

В Румынии проходит процесс выравнивания пенсионного возраста мужчин и женщин. С июля пенсионный возраст для женщин будет постепенно увеличиваться и к 2035 году достигнет отметки в 65 лет.

Издание Antena 3 CNN пишет, что новый закон о пенсиях вносит важные изменения в порядок досрочного выхода на пенсию, который будет доступен только лицам с не менее чем 40-летним стажем уплаты взносов.

При этом к 2035 году пенсионный возраст женщин достигнет того же уровня, что и стандартный пенсионный возраст для мужчин, то есть 65 лет. Ежегодно пенсионный возраст будет увеличиваться примерно на два месяца.

Видео дня

До принятия закона женщины выходили на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. Стоит отметить, что в Румынии насчитывается около 4,6 миллиона пенсионеров, причем женщины составляют большинство.

Пенсия в Украине и в других странах – последние новости

Германия постепенно повысит пенсионный возраст примерно до 70 лет в начале 2090-х годов. Этот шаг призван обеспечить устойчивость пенсионной системы в условиях старения населения.

Что касается Украины, то возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 или 65 лет и напрямую зависит от продолжительности официального стажа. Пенсионный возраст для мужчин и женщин одинаков.

При этом исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский сообщил, что в Украине из-за демографических потерь, войны и трудовой миграции все больше людей будут вынуждены работать до 70–75 лет, ведь пенсионных выплат может не хватить на жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: