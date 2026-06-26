Вслед за ОАЭ: из ОПЕК может выйти один из ключевых участников, – Reuters

Ранее из нефтяного картеля вышли Объединенные Арабские Эмираты.

Ирак допускает возможность выхода из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), если группа не позволит Багдаду существенно увеличить добычу "черного золота". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По мнению экспертов, выход Ирака стал бы серьёзным ударом для ОПЕК, которая менее двух месяцев назад уже столкнулась с выходом Объединённых Арабских Эмиратов.

Ирак – второй по объемам добычи производитель в группе после Саудовской Аравии и одна из пяти ее стран-основателей. Сама ОПЕК была создана в 1960 году в столице Ирака – Багдаде.

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Страна получает основную часть своих доходов от нефти, однако они резко сократились после войны США и Израиля с Ираном, которая фактически заблокировала экспорт через Ормузский пролив. Сегодня правительство Ирака сталкивается с финансовым кризисом в результате боевых действий.

По словам одного из источников, Ирак рассматривал возможность выхода из ОПЕК, однако нынешний план заключается в том, чтобы остаться членом организации и добиваться повышения квоты.

"Саудовская Аравия и другие союзники по ОПЕК должны отнестись к этому вопросу с максимальной серьезностью. В противном случае Ирак будет вынужден рассмотреть все доступные варианты", – цитирует его слова Reuters.

Квота Ирака на июль составляет 4,378 млн баррелей в сутки, хотя фактическая добыча сейчас значительно ниже из-за сбоев в экспорте через Ормузский пролив.

На официальном уровне Ирак не делает резких заявлений. 25 июня Министерство нефти страны сообщило, что информация о возможности прекращения членства в ОПЕК не отражает официальную позицию правительства.

После публикации Reuters цены на нефть ненадолго ускорили падение и опустились ниже 73 долларов за баррель.

ОПЕК+ пересматривает нормы добычи нефти

Комментарии иракских чиновников прозвучали на фоне того, что ОПЕК+ пересматривает производственные мощности стран-участниц по добыче нефти. Результаты этой оценки будут использоваться для определения базовых уровней добычи на 2027 год, от которых зависят квоты.

В прошлом Ирак уже испытывал трудности с соблюдением квот ОПЕК, поскольку наращивал добывающие мощности при поддержке западных нефтяных компаний. По данным ОПЕК, в мае Ирак добывал 1,48 млн баррелей в сутки против почти 4,2 млн баррелей в феврале – до закрытия Ормузского пролива.

"Ирак работает над восстановлением полной мощности экспорта нефти и стремится увеличить добычу до 7 млн баррелей в сутки в течение следующих лет", – заявил пресс-секретарь правительства страны Хайдер аль-Абуди.

После вступления в должность в мае премьер-министр Ирака Али аль-Заиди дал понять, что восстановление экономики страны, привлечение иностранных инвестиций и борьба с коррупцией станут ключевыми приоритетами его правительства. 24 июня он заявил, что Ирак хочет добиться от ОПЕК повышения квоты на добычу нефти в соответствии с производственными возможностями страны и численностью населения.

Ранее семь ключевых участников ОПЕК+ уже увеличили квоты на добычу с апреля по июнь почти на 600 тысяч баррелей в сутки, хотя большинство из них не смогли достичь этих более высоких показателей из-за перебоев с экспортом через Ормузский пролив.

ОПЕК – последние новости

Напомним, весной в ОАЭ объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и расширенного альянса ОПЕК+. Один из крупнейших экспортеров нефти в мире вышел из объединения после критики со стороны других арабских государств. По их словам, Эмираты не приняли достаточных мер для защиты региона от многочисленных иранских атак во время войны на Ближнем Востоке.

По мнению экспертов, выход ОАЭ из ОПЕК можно рассматривать как политическую победу для президента США Дональда Трампа, который неоднократно обвинял организацию в том, что она "обдирает остальной мир", искусственно завышая цены на нефть.

Сообщалось также, что Объединенные Арабские Эмираты планируют к 2027 году удвоить мощности по экспорту сырой нефти в обход Ормузского пролива, чтобы снизить зависимость от этого стратегического морского маршрута.

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