'Был готов снимать каждый день': ушел из жизни известный украинский режиссёр

Украинский кинорежиссер и кинопродюсер сербского происхождения Бата Недич, известный по фильмам "Столетие Якова", "Другой Франко" и "Деревня на миллион", ушел из жизни. Ему было 64 года. Трагическую новость сообщили близкие покойного в Facebook.

"Мы долго боролись с болезнью, но проиграли эту войну. Спасибо всем, кто поддерживал нас в этот тяжелый период", – говорится в посте.

Какой болезнью страдал режиссер – не указано.

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К слову, коллеги и друзья уже отреагировали на печальную новость. В частности, сценарист Николай Бровченко вспомнил, каким был Бата Недич в жизни и в работе.

"Бата. Бата Недич. Вечно молодой, улыбчивый, настолько влюбленный в кино серб, что был готов снимать каждый день и даже без бюджета. Создал немало симпатичных киноработ в Украине, стал украинским режиссером по воле судьбы и украинцем по сердцу. Его юмор, неугомонность, легкий характер часто были движущей силой наших новых кинопроектов. Но он и сам был движущей силой с детства... Покойся с миром, друг. Мы не прощаемся", – написал он в Facebook.

Напомним, ранее стало известно о смерти российской актрисы Людмилы Чурсиной, которая поддерживала войну в Украине и оккупацию Крыма.

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