В Кировском российские войска развернули 4 пусковые установки - источник
11:15, 19 марта 2014Политика
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Войска РФ развернули четыре пусковые установки в Кировском.
Российские войска готовятся к бою
Источники из Кировского сообщают, что на базе ранее прибывшие ЗРК Оса военнослужащими РФ развернуты 4 пусковых установки. Они установлены за взлетно-посадочной полосой.
Об этом пишет глава медиа-центра Минобороны Украины в Криму Владислав Селезнев.
В настоящее время усилен контрольно-пропускной режим на КПП аэродрома, установлена бетонная змейка, проводится досмотр личных вещей на предмет наличия оружия. Источники указывают на то, что по периметру аэродрома размещены снайпера.
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