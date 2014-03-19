В Кировском российские войска развернули 4 пусковые установки - источник

Источники из Кировского сообщают, что на базе ранее прибывшие ЗРК Оса военнослужащими РФ развернуты 4 пусковых установки. Они установлены за взлетно-посадочной полосой.

Об этом пишет глава медиа-центра Минобороны Украины в Криму Владислав Селезнев.

В настоящее время усилен контрольно-пропускной режим на КПП аэродрома, установлена бетонная змейка, проводится досмотр личных вещей на предмет наличия оружия. Источники указывают на то, что по периметру аэродрома размещены снайпера.