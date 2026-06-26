Starlink планирует стать полноценным мобильным оператором, – FT

SpaceX изучает возможность выхода Starlink на розничный рынок мобильной связи.

Компания Илона Маска SpaceX планирует выйти на рынок мобильной связи с новым сервисом от Starlink для американских потребителей. Если проект будет реализован, компания будет напрямую конкурировать с крупнейшими мобильными операторами США, пишет Financial Times.

Отмечается, что президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила инвесторам, что компания изучает возможность выхода Starlink на розничный рынок мобильной связи, а также возможность создания собственной наземной мобильной сети в США.

В случае реализации этого плана SpaceX будет продавать мобильные контракты напрямую пользователям и конкурировать с тремя крупнейшими американскими операторами – Verizon Wireless, AT&T и T-Mobile.

Видео дня

До сих пор компания выбирала другую модель работы. Сейчас Starlink сотрудничает с T-Mobile, обеспечивая доступ к спутникам Starlink для улучшения покрытия в сельской местности, где отсутствует наземная сеть. Новый проект принципиально отличается от этой модели, поскольку предполагает переход к самостоятельному сервису мобильной связи.

Как отмечает FT, выход на рынок мобильных контрактов станет одним из самых масштабных коммерческих расширений SpaceX с момента запуска Starlink. В настоящее время сервис высокоскоростного спутникового интернета работает более чем в 150 странах мира.

Запуск мобильного сервиса также дополнит действующую услугу спутникового интернета Starlink, которой по состоянию на март пользовались 10,3 млн клиентов по всему миру.

Компания SpaceX – последние новости

Издание Business Insider писало, что некоторые аналитики начали ставить под сомнение чрезвычайно высокую оценку стоимости SpaceX и её амбициозные цели – от создания дата-центров в космосе до колонизации Марса. А после резкого падения акций SpaceX и Tesla состояние американского миллиардера Илона Маска опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов.

Ранее сообщалось, что амбициозный план компании SpaceX запустить до одного миллиона спутников с искусственным интеллектом на орбиту уже в 2028 году вызвал серьезные дискуссии среди ученых и экспертов космической отрасли. Часть исследователей предупреждает, что проект может оказаться "экономически невыполнимым" и даже спровоцировать финансовые проблемы для компании.

Вас также могут заинтересовать новости: