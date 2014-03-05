СМИ: В Крыму замечен чеченский батальон "Восток"

По информации Генерального штаба вооруженных сил Украины, в частности в Джанкое находится 1-й мотострелковый батальон "Восток" 18-й отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется в Калиновске Чеченской Республики.

Как пишут 15 минут, в Крыму также находятся военнослужащие 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, которая дислоцируется в российском Ульяновске, и 22-й бригады спецпредназначения из Краснодарского края.

"Указанные действия руководства РФ являются прямым нарушением как международных, так и двусторонних соглашений между Украиной и РФ", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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Справка. Батальон "Восток" — батальон 291-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии министерства обороны Российской Федерации, большинство бойцов — чеченцы, до мая 2008 года возглавлялся героем России Сулимом Ямадаевым. "Восток" занимается проведением боевых операций против сепаратистов в особо сложных топографических и климатических условиях Юго‑восточной Чечни. Повышенное внимание уделяется нейтрализации руководящих кадров противника. Батальон является также одним из главных источников развединформации по Чечне для российской военной разведки. Русские офицеры, служащие в разведподразделении, являются кадровыми сотрудниками ГРУ.