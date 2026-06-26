Жителей Лондона заставляют демонтировать кондиционеры в 40-градусную жару: в чем причина

Людям предлагают открывать окна и двери, чтобы охладиться.

Некоторые домовладельцы в Лондоне вынуждены демонтировать кондиционеры в своих частных домах из-за климатического законодательства, несмотря на рекордное повышение температуры до 40 градусов и объявленный "красный" уровень опасности. Как пишет ziare.com, власти опасаются, что кондиционеры выделяют слишком много углекислого газа, и заявили, что их следует использовать только в "крайнем случае".

Эта мера является частью строительных норм, которые гласят, что "активное охлаждение" должно разрешаться только тогда, когда исчерпаны все другие методы "пассивного охлаждения", такие как открытие окон или использование вентиляторов. При этом пострадавшим жителям вместо кондиционеров предлагают открывать окна и двери, чтобы впустить свежий воздух, если они хотят охладиться.

Так, в одном из случаев жителю северного Лондона пришлось навсегда демонтировать два кондиционера, установленных в задней части его дома. В одном из апелляционных разбирательств домовладельцу было предложено открыть окна и балконные двери своей квартиры на первом этаже для "естественной" вентиляции дома. На возмущения по поводу безопасности инспекторы заявили, что риск "не так велик" и что окна можно закрывать на ночь.

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Другому жителю было приказано демонтировать три кондиционера из своего дома, несмотря на то, что он выполнил все требования по планированию.

Инженеры по кондиционированию воздуха сообщают, что их вызывали в несколько мест по всему Лондону для демонтажа совершенно исправных устройств стоимостью в тысячи фунтов стерлингов.

Лондонские советы в местных районах уже пытались жестко ограничить использование кондиционеров и использовать их лишь в крайних случаях. Так, в плане местных властей для района Камден говорится, что они будут "не рекомендовать использование кондиционеров" из-за опасений, что это увеличивает "потребность в энергии" и делает "местный микроклимат теплее".

Жара в Европе - новости

Как сообщалось, Европу накрыла адская волна жары. Во Франции в некоторых районах температура поднималась до +43,8°C, что уже привело к десяткам смертей. На этом фоне в Париже ввели временный бан на употребление алкоголя в публичных местах.

Из-за крайне высоких температур железнодорожные компании вынуждены останавливать поезда. Одновременно пассажиров призвали отказываться от некритичных поездок на время экстремальных температур. В частности, в Германии пассажиры, забронировавшие билеты до 23 июня 2026 года на период с 25 по 30 июня 2026 года и желающие отменить поездку из-за усиливающейся жары, могут сделать это бесплатно.

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