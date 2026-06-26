Варшава официально не лишила Зеленского ордена Белого Орла, – экс-глава МИД Польши

Бывший глава МИД считает, что политический конфликт между Варшавой и Киевом может иметь долгосрочные последствия.

Польша формально не завершила процедуру лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Для окончательного решения необходима подпись премьер-министра Дональда Туска, заявил бывший министр иностранных дел Польши (2018–2020) Яцек Чапутович в комментарии для LIGA.net.

Чапутович подчеркнул, что с юридической точки зрения процесс отзыва награды не дошел до финальной стадии.

Польское правительство не намеревалось завершать процедуру отзыва награды. Однако украинские чиновники вернули ордена по собственной инициативе, отметил он.

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По словам экс-министра, ситуация вокруг награды стала скорее политическим жестом, чем окончательным административным решением. Он также предположил, что после снижения напряженности между странами ситуация может перейти в более конструктивное русло.

"Когда эмоции улягутся, это может стать шансом улучшить отношения", – сказал Чапутович.

Отдельно он раскритиковал подход нынешнего польского президента Кароля Навроцкого, заявив, что тот неверно оценил ситуацию в отношениях с Украиной. По словам Чапутовича, попытка с помощью публичного давления заставить Киев изменить название украинского подразделения, связанного с "героями УПА", не дала результата.

"Навроцкий не способен понять причинно-следственные связи во внешней политике. Думал, что шантажом заставит Зеленского. Но Украина – суверенная страна", – заявил он.

Украина и Польша – главные новости

Как сообщал УНИАН, 19 июня президент Польши Навроцкий лишил президента Украины Зеленского ордена Белого Орла. Он объяснил это тем, что украинский глава государства решил присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

На следующий день Зеленский через "Новую почту" отправил орден Навроцкому. При этом он подчеркнул, что не хочет оспаривать такое решение польской стороны в ситуации, когда этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера.

На фоне этих новостей глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день напряженность между Украиной и Польшей еще не достигла своего пика, но может серьезно обостриться.

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