Каждый год возвращаются в гнездо: ученые раскрыли удивительную особенность стрижей

Кроме того, исследователи предупреждают, что из-за жары птенцы могут перегреваться в гнездах и выпадать из них.

Перелетные стрижи каждый год возвращаются в те же места гнездования, даже если им приходится преодолевать тысячи километров. К такому выводу пришли британские ученые, отметив, что эта особенность делает чрезвычайно важным сохранение их гнезд или установку специальных "кирпичей для стрижей" во время ремонта и строительства домов, пишет The Guardian.

Отмечается, что стриж входит в "красный список" видов, нуждающихся в особой охране в Великобритании. С 1995 года численность этих птиц сократилась примерно на 70%, главным образом из-за потери мест для гнездования. Это часто происходит во время реконструкции старых зданий, замены крыш или утепления фасадов.

Именно поэтому в Шотландии в этом году установка специальных полых "кирпичей для стрижей" стала обязательной при строительстве новых домов. В то же время правительство Англии пока отказывается вводить аналогичное требование, хотя стоимость такого кирпича составляет всего около 35 фунтов стерлингов.

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Чрезвычайно привязанные к своим гнездам

Специалисты Королевского общества защиты птиц (RSPB) в течение 15 лет наблюдали за 190 стрижами, которые использовали 243 гнезда в одной из деревень на территории Дартмура.

Результаты исследования показали, что 94 % птиц ежегодно возвращались в то же гнездо, которым пользовались ранее. В то же время верность партнеру оказалась значительно ниже. Лишь 59 % стрижей образовывали пару с тем же партнером, что и в предыдущем сезоне.

Камеры, установленные возле гнезд, также зафиксировали, что за право занять гнездовую нишу между птицами нередко возникают ожесточенные стычки.

Ученые изучали колонию стрижей, гнездившихся в специальных гнездовых ящиках в деревне Дрюстейгнтон (графство Девон).

Всех взрослых птиц пометили индивидуальными кольцами на лапках. Это позволило проследить, какие особи образовывали пары и какими гнездами пользовались из года в год. За 15 лет исследователи собрали информацию о 243 гнездах.

По словам ведущего научного сотрудника RSPB Малкольма Берджесса, орнитологи давно предполагали, что стрижи чрезвычайно привязаны к своим местам гнездования.

"Мы давно считали, что стрижи возвращаются к тем же гнездам и партнерам каждую весну. Но теперь впервые смогли документально подтвердить, насколько сильна их привязанность именно к месту гнездования. Это еще раз подчеркивает, насколько важно защищать такие места в наших городах и деревнях", – отметил он.

Берджесс предупредил, что без создания новых мест для гнездования и сохранения существующих численность этого необычного вида будет и дальше сокращаться.

Разрушение гнезд – серьезная проблема

Этой весной компания Network Rail после протестов местных жителей вновь открыла отверстия в железнодорожном виадуке в графстве Дербишир (которые ранее были заложены), чтобы стрижи могли вернуться в свои гнезда.

В то же время в городе Доркинг (графство Суррей) птиц ждала иная судьба: во время сезона гнездования строители снесли дом, в котором они традиционно гнездились.

По данным СМИ, натуралистка и писательница Ханна Борн-Тейлор уже четыре года добивается того, чтобы установка специального "кирпича для стрижей" стала обязательной для каждого нового дома.

В Шотландии эта инициатива уже реализована, однако лейбористское правительство Великобритании отказалось от ранее заявленной поддержки аналогичного решения для Англии.

"Исследование опубликовано накануне Недели осведомленности о стрижах в Великобритании. В его рамках более 150 местных групп – от Абердина до Девона – проводят мероприятия, призванные рассказать людям, как можно помочь этим птицам", – подчеркивают авторы.

Жара представляет новую угрозу для птенцов

Координатор Недели осведомленности о стрижах Ник Браун предупредил, что из-за нынешней волны жары птенцы могут перегреваться в гнездах и выпадать из них.

"Самым важным фактором для успешного размножения в этом году станет то, сколько птенцов погибнет из-за чрезвычайно высокой температуры в гнездах. Это новая серьезная проблема для вида", – сказал он.

По словам Брауна, местные группы волонтеров готовы ухаживать за спасенными птенцами. Дело в том, что стрижи, оказавшиеся на земле, как правило, уже не могут самостоятельно взлететь.

Несмотря на ограниченную поддержку со стороны государства, все больше общественных организаций и неравнодушных людей присоединяются к делу сохранения этих птиц.

"Количество местных групп и мероприятий постоянно растет. Интерес, энтузиазм и желание помочь стрижам растут очень быстро. Каждый год к этому делу присоединяется все больше людей", – подытожил Браун.

Другие научные новости о животных

Напомним, новое геномное исследование показало, что коалы пережили катастрофическое сокращение популяции, вызванное изменениями климата, еще около 100 тысяч лет назад.

По мнению ученых, все современные представители вида происходят от единой популяции, которая смогла выжить во время суровых климатических изменений задолго до того, как люди появились в Австралии. В частности, предки современных коал пережили ледниковые циклы и длительные периоды холодного и засушливого климата, которые были связаны с изменениями окружающей среды в результате постепенного дрейфа Австралийского континента.

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