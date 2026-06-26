'У нас развяжутся руки': в KRAKEN объяснили Беларуси, почему не стоит вступать в войну

Сценарий 2022 года, когда колонны двигались по Киевской или Черниговской областям, сейчас нереалистичен.

Если РФ вместе с Беларусью попытается продвинуться в сторону Украины, то у нас развяжутся руки для нанесения ударов по центрам принятия решений в Беларуси. Об этом заявил заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Константин Немичев в интервью "РБК-Украина".

"На границе с Беларусью наша линия обороны готова. Если РФ вместе с Беларусью попытается продвинуться в нашу сторону, наши беспилотные системы и пехотные бригады сделают все, чтобы эта колонна была уничтожена вместе с техникой и личным составом. Тогда у нас развяжутся руки для нанесения ударов по центрам принятия решений в Беларуси. Лукашенко это понимает, поэтому пятый год ерзает на стуле и не знает, что делать. Мы демонстрируем на фронте, что можем уничтожать врага", – сказал он.

Военный подчеркнул, что сценарий 2022 года, когда колонны шли по Киевской или Черниговской областям, сейчас нереалистичен. Технику в таком формате на фронте уже не используют, колонны просто уничтожат на подступах.

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"Глобальной угрозы крупным городам со стороны Беларуси пока нет из-за того количества сил, которое там сосредоточено. Они могут накапливать ресурсы, возможны попытки вторжения на приграничные территории, в небольшие города и села (как это делается в Харьковской и Сумской областях для создания так называемой буферной зоны). На эту угрозу нужно адекватно реагировать, что мы и делаем", – отметил Немичев.

Он добавил, что даже после нашей победы провокации и накопление сил противником на границах могут продолжаться.

Ситуация в Беларуси: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ГПСУ отметили, что в непосредственной близости от нашей границы наращивания ударной группировки или усиления воинских подразделений и техники, к счастью, не происходит. Но, по данным разведки, влияние России на Беларусь продолжается. Вглубь этой страны происходит наращивание военных инфраструктурных объектов – и полигонов, и баз, где можно размещать личный состав.

В непосредственной близости от государственной границы Украины наращивания войск не наблюдается, но остается определенное количество, которое было "выставлено" в 2022 году. На территории Беларуси они появились после того, как самопровозглашённый президент Александр Лукашенко заявил, что якобы с территории Украины исходит угроза.

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