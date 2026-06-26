Главный экспортер газа наращивает поставки после открытия Ормузского пролива

Катар планирует возобновить нормальную добычу СПГ в течение нескольких недель.

Пустые танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, выстроились в очередь у огромного экспортного завода Катара в Персидском заливе. Один из крупнейших мировых экспортеров стремится быстро увеличить производство после достижения первых успехов в мирных переговорах между США и Ираном, сообщает Bloomberg.

Согласно данным мониторинга судов, по меньшей мере восемь пустых судов собрались у завода Рас-Лаффан после того, как большинство из них прошло через Ормузский пролив на прошлой неделе. Еще один танкер в Персидском заливе направляется к заводу, а два других судна, связанные с Катаром, приближаются к восточному входу в пролив, свидетельствуют данные.

В Рас-Лаффане находится крупнейший в мире завод по производству СПГ, принадлежащий компании QatarEnergy. Производство на объекте было в значительной степени остановлено после того, как иранские атаки повредили две производственные линии, а война привела к почти полному закрытию Ормузского пролива.

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Увеличение экспорта в настоящее время зависит от безопасного прохода через пролив. 25 июня атака на грузовое судно вновь вызвала беспокойство и привела к тому, что один танкер для перевозки СПГ развернулся перед входом в Ормузский пролив.

Компания QatarEnergy, которая в прошлом году экспортировала почти пятую часть мировых поставок СПГ, проводила испытания оборудования и необходимое техническое обслуживание, чтобы подготовиться к быстрому увеличению производства. Несколько производственных линий работали на пониженной мощности, чтобы завод мог поставлять партии в соседние страны, а также иметь возможность увеличить поставки, когда это будет необходимо.

Катар планирует вернуться к нормальному производству СПГ в течение нескольких недель, используя неповрежденные части своего объекта, заявил премьер-министр шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани в интервью Financial Times на этой неделе.

Среднее значение объемов экспорта за последние 10 дней из Рас-Лаффана выросло более чем вдвое за последний месяц, но, как показывают данные судоходства, оно по-прежнему примерно на 80% ниже, чем в предыдущем году.

Открытие Ормузского пролива – последние новости

После примирения Ирана и США и открытия пролива цены на нефть упали до уровней, которые в последний раз наблюдались до начала войны на Ближнем Востоке.

На фоне постепенного открытия Ормузского пролива для судоходства и резкого удешевления экспорт нефти из России достиг максимума в 2026 году. В Москве понимают, что сверхприбыли от нефти тают на глазах, и пытаются выжать как можно больше "черного золота" на продажу. Кроме того, переработка сырой нефти внутри страны существенно ограничена мощностями, поврежденными в результате ударов украинских дронов.

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