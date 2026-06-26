На выходных Украину начнет плавить: температура подскочит до +36°

Жарче всего в ближайшие дни будет на западе страны.

Ближайшие выходные в Украине будут очень жаркими. Температура повысится по всей стране, а существенных осадков не ожидается. Под конец недели нашу страну разогреет до +33°...+36°. Особенно жарко будет в западных областях, а вот на востоке наоборот - температура будет умеренной. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно, температура воздуха ночью +19°, днем +29°. В воскресенье ночью ожидается +21°, а днем +35°, ясно.

Во Львове в субботу ночью +18°, днем +32°, ясно. В воскресенье ночью +21°, днем +35°, ясно.

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В Луцке в субботу ночью +18°, днем +31°, ясно. В воскресенье - ясно, ночью +20°, днем +35°.

В Виннице в субботу будет ясно. Температура воздуха +16°...+28°. В воскресенье температура будет +18°...+32°, ясно.

В субботу в Одессе будет ясно, температура ночью +21°, днем +27°. В воскресенье - ясно, +22°...+29°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +16°, днем +25°, переменная облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +19°...+29°, переменная облачность.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье температура составит +19°...+31°, переменная облачность.

В Симферополе в субботу - ясно, +18°...+26°. В воскресенье +18°..+29°, ясно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +17°, днем +30°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно. Температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°, возможен небольшой дождик.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье - переменная облачность, температура составит +15°, днем +27°, возможен небольшой дождик.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью +11°, днем до +24°. В воскресенье ночью температура составит +12°, днем столбики термометров покажут +28°, ясно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +15°, днем +30°, ясно. В воскресенье - ясно. Температура ночью составит +14°, днем +35°.

В Трускавце в субботу ясно, температура до +29°. В воскресенье - ясно, температура +14°...+34°

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +32°. В воскресенье - ясно, +17°...+34°.

В Затоке в субботу - переменная облачность, ночью +20°, днем +27°. В воскресенье - ясно, температура +21°...+31°.

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