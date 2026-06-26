Тиктоки и 'живой' игровой мир: в сети появились новые подробности GTA 6

До релиза самой ожидаемой игры десятилетия осталось меньше пяти месяцев.

На бразильском сайте онлайн-ритейлера Amazon появилось описание GTA 6, раскрывшее уникальные механики предстоящей игры Rockstar Games. Там, помимо прочего, упомянули внутриигровую социальную сеть наподобие Тиктока, где игрок сможет смотреть вирусные видео.

Вторая важная деталь касается максимально живого открытого мира. Неигровые персонажи (NPC) получат собственный распорядок дня, а сама игра будет наполнена случайными событиями и дополнительными активностями, что делает город невероятно живым.

В центре сюжета – два главных персонажа: Люсия и Джейсон, между которыми можно будет переключаться по ходу сюжета, а также проходить совместные миссии в кооперативном стиле.

Видео дня

"Почувствуйте эволюцию управления персонажами, где у каждого протагониста есть уникальные навыки, напрямую влияющие на криминальную экосистему и тактический интеллект миссий", – из описания на Amazon.

В описании также сказано, что игроки смогут исследовать Вайс-Сити, пляжи, болота, небольшие города и множество других регионов штата Леонида. Прежние утечки утверждали, что в GTA 6 будет более 700 интерактивных зданий, куда можно зайти, включая полноценный торговый центр, дома и офисы с рабочими лифтами.

Отдельное внимание уделено технической стороне: заявлена графика нового поколения с продвинутым освещением, более реалистичными анимациями и динамической погодой, меняющие физику и геймплей.

Напомним, GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Релиз на ПК ожидается позднее. Инсайдер DetectiveSeeds считает, что на компьютерах экшен выпустят в феврале 2027 года.

Ранее на этой неделе Rockstar открыла предзаказы Grand Theft Auto 6. В Украине самую дешевую версию оценили в 3500 грн, а за ультимативное издание придется выложить еще 800 грн сверху.

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