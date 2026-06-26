Повышение тарифов не может быть единственным способом решения финансовых проблем Укрзализныци, – эксперт

Повышение грузовых тарифов должно учитывать реальные потребности "Укрзализныци", однако не может оставаться единственным инструментом финансового оздоровления компании. Для сохранения конкурентоспособности украинского бизнеса необходима сбалансированная модель финансирования железнодорожной инфраструктуры с участием государства, международных партнеров и самого перевозчика. Такое мнение высказал заместитель директора по правовым вопросам транспортно-экспедиторской компании "Вертикаль" Дмитрий Костерный.

По словам эксперта, "Укрзализныця" действительно работает в чрезвычайно сложных условиях войны и выполняет функции критически важной инфраструктуры. Но тарифная политика должна учитывать не только финансовое положение перевозчика, но и влияние на экономику в целом. По его мнению, повышение тарифов не создает новой добавленной стоимости, а лишь перераспределяет финансовую нагрузку с производителей на перевозчика, что может негативно сказаться на конкурентоспособности украинских экспортеров.

Эксперт отметил, что аналогичные предостережения уже высказали крупные украинские компании, в частности "Нибулон", Kernel и Vitagro, которые предупреждают о возможном влиянии роста транспортных расходов на логистику и экспорт.

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Костерный порекомендовал УЗ обратить внимание на примеры международной практики, свидетельствующие о другом подходе к поддержке государственных железных дорог. В частности, Германия финансирует модернизацию железнодорожной инфраструктуры за счет государственных инвестиций, Франция взяла на себя значительную часть долгов государственного перевозчика SNCF, а Италия сочетает государственное финансирование с привлечением средств Европейского Союза.

По его мнению, в большинстве европейских стран железнодорожная инфраструктура рассматривается как стратегический государственный актив, развитие которого финансируется не только за счет грузовладельцев.

Ранее украинские промышленные, транспортные и отраслевые ассоциации обратились к премьер-премьер-министра Юлии Свириденко и главы Офиса президента Кирилла Буданова с призывом не допустить необоснованного роста грузовых тарифов "Укрзализныци" в 2026 году: они сообщили, что повышение на 30% приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, сокращению грузовой базы "Укрзализныци" на 27 млн тонн, потере $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.

В свою очередь крупные аграрные предприятия также призвали правительство воздержаться от повышения грузовых тарифов, ведь это приведет к переходу на автотранспорт. Это, в свою очередь, уменьшит грузовую базу УЗ и ускорит разрушение украинских дорог.

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