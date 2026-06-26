В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 26 июня, вырос на 10 копеек и составляет 45,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 51,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в пятницу вырос на 20 копеек и составляет 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 27 копеек и составляет 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 26 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,92 грн за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,17 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,51 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 3 копейки и составляет 51,44 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,77 гривни за евро.

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