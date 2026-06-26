Польский турист заказал кофе на Мальте и был поражен ценами

Цены оказались ниже, чем в Польше.

Каждое лето в сети вспыхивают дискуссии о ценах на морских курортах. Как правило, люди ошарашены суммами, которые им приходится платить за еду. Однако иногда бывает и такое, что цены приятно удивляют, пишет портал biznes.o2.pl.

Так, польский турист поделился чеком из прибрежного ресторана в Бирзеббудже, Мальта, и сумма, указанная в чеке, спровоцировала оживленную дискуссию в соцсетях.

Мужчина отметил, что жалобы на "ужасные чеки" часто возникают во время обсуждения цен на отдыхе. Однако, он добавил, что когда получаешь такой счет из ресторана прямо на пляже, трудно не сравнивать его с ценами, к которым привык на польских курортах.

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Мужчина заказал два кофе: американо за 1,20 евро и холодный кофе за 3,50 евро, итого он заплатил 4,70 евро (около 20 злотых, или 240 грн).

"Не хочу раздувать скандал, но когда получаешь такой счёт из ресторана прямо на пляже, под лучами солнца и тёплой морской водой, начинаешь думать, что здесь что-то не так", – заключил фотограф.

Фотография быстро завирусилась в интернете. Многие комментаторы пришли к выводу, что цены на Мальте не так высоки, как можно было бы ожидать от популярного места отдыха. Некоторые подчеркнули, что аналогичные или даже более высокие цены сейчас наблюдаются в Польше, особенно на Балтийском море.

"Я давно решил, что не могу позволить себе отпуск или отдых в Польше", – написал один комментатор. Другой кратко добавил: "Цены на кофе в Польше просто безумные". Многие отмечали, что счета за границей, даже в популярных туристических местах, могут быть более предсказуемыми, чем на внутренних курортах.

Некоторые пользователи интернета вспомнили свой собственный опыт путешествий. Один пользователь упомянул кафе в центре Валлетты, где капучино и эспрессо стоят 2,80 евро за чашку.

При этом многие сравнивали цены на польском побережье – и ситуация явно не в пользу Польши. "Я сейчас на польском побережье и уже вспомнил, почему я туда не езжу", – написал один из комментаторов, отметив, что ужин на несколько человек может стоить несколько сотен злотых.

Ранее туристка рассказала, что во время поездки в Венецию едва не получила штраф в размере до 100 евро за нарушение правила, о существовании которого даже не догадывалась - употребление пищи на улице.

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