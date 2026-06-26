Синоптик назвала дату, когда в Украине будет пик и ослабление жары

Только на следующей неделе температура должна снизиться.

В ближайшие дни в Украине установится преимущественно сухая и очень жаркая погода, которая продлится и в начале июля. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

"Жара с запада Европы постепенно движется в восточном направлении, и уже в воскресенье, 28 июня, в Украине в большинстве областей ожидается +29…+34, в западных областях +33...+37 градусов", – прогнозирует она.

По прогнозу, уже в субботу на западе страны ожидается +30...+35 градусов, а на остальной территории температура будет более сдержанной – +26...+29.

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Локальные грозовые дожди 27-28 июня наиболее вероятны в восточных областях и местами в центральной части. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В воскресенье-понедельник максимальная температура воздуха ожидается на западе Украины, где воздух прогреется аж до +33...+38 градусов!

"Ослабление жары ориентировочно наступит со 2 июля", – сообщила Наталья Диденко.

В Киеве в течение 27 и 28 июня значительные осадки маловероятны. Над столицей будет преобладать антициклон, температура воздуха начнет расти. В субботу ожидается +29, в воскресенье +32, а в понедельник температура поднимется уже до 34 градусов.

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