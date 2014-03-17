Из Госдумы отозвали закон, написанный для упрощенной аннексии Крыма

Об этом сегодня сообщил журналистам глава думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, сообщает ИТАР-ТАСС.

Парламентарий пояснил, что в настоящее время этот документ находится на рассмотрении Венецианской комиссии, он включен в повестку ее ближайшего заседания 21 марта.

"Насколько мне известно, авторы законопроекта отозвали его. Полагаю, комитет получит соответствующие письма в ближайшее время", - сказал Плигин. Таким образом, констатировал он, предмета для рассмотрения Венецианской комиссией не существует.

Парламентарий уточнил, что в размещенном на ее сайте проекте заключения Венецианской комиссии по законопроекту говорится, что инициатива справороссов несовместима с нормами международного права, в проекте резолюции содержится призыв к властям РФ не принимать законопроект.

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В конце февраля справороссы внесли в Госдуму поправку в закон 2001 года о порядке принятия и создания нового субъекта в составе РФ. "В действующем законе сказано, что на вновь присоединяемой территории может быть создан субъект по соглашению с тем государством, в состав которого входит данная территория, - пояснял первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов. - Процедура такова: инициатор предложения - органы государственной власти части иностранного государства обращаются к президенту России. Президент уведомляет об этом Совет Федерации, Государственную Думу, правительство, проводит консультации с ними". В случае согласия с предложением президент вносит проект федерального конституционного закона о принятии части другого государства в РФ, в котором определяются статус, наименование и прочие правовые вопросы, уточнил он.

Согласно поправке справороссов, принятие в РФ части другого государства в качестве нового субъекта возможно и при отсутствии такого международного договора - в двух случаях: если жители этой территории проголосовали за присоединение к России на референдуме, либо если есть обращение к России легитимных органов государственной власти части другого государства.

Проект закона должен был быть рассмотрен на заседании нижней палаты парламента 21 марта.

Президент России Владимир Путин 18 марта выступит перед палатами Федерального собрания в связи с обращением Крыма и Севастополя о принятии в состав России.