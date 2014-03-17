Путин выступит с заявлением на тему присоединения Крыма к России 18 марта

Завтра Президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в связи с «присоединением Крыма».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

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”Завтра в 15.00 мск Президент Путин обратится к Федеральному собранию в связи с принятием в РФ нового субъекта”, - сказал Мельников и добавил, что этот вопрос с утра рассмотрит Госдума.