Со здания Рады Крыма сняли герб Украины и повесили российский флаг

В Симферополе со стороны главного входа в здание Верховной Рады АРК, где ранее на центральном фасаде располагалась государственная и крымская символика, сняли герб Украины – трезубец, передает Крымское информационное агентство.

В настоящее время там остался только герб АРК, перед которым повесили большой российский флаг – подарок от делегации Владимирской области России.

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В комментарии корреспонденту Крымского информационного агентства Председатель Постоянной комиссии по санаторно-курортному комплексу, туризму и предпринимательству Алексей Черняк сообщил, что в Симферополе будет построен большой флагшток, символизирующий братскую связь Крыма с Россией. На этот флагшток впоследствии и водрузят подаренный флаг.