Верховная Рада АРК инициировала проведение всекрымского референдума

Об этом Крымскому информационному агентству сообщила пресс-секретарь Председателя Верховной Рады АРК Оксана Корнийчук.

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«Крымчане, в результате неконституционного захвата власти в Украине радикальными националистами при поддержке вооруженных бандформирований мир и спокойствие в Крыму поставлено под угрозу. Вчерашнее столкновение у здания крымского парламента, приведшее к кровопролитию и человеческим жертвам – это результат разгула политического экстремизма и насилия, захлестнувшего страну. Украина скатывается к полнейшему хаосу, анархии и экономической катастрофе. В этих условиях Верховная Рада АРК как высший представительный орган власти в АРК, опираясь на волеизъявление избравших его крымчан, принимает на себя всю ответственность за судьбу Крыма. Следуя основополагающим канонам демократии, Президиум крымского парламента считает единственным возможным путем выхода из сложившейся ситуации применение принципов прямого народовластия. Убеждены, что только проведение общекрымского референдума по вопросу усовершенствования статуса автономии и расширения ее полномочий позволит крымчанам самим без внешнего давления и диктата определить будущее автономии», – говорится в обращении.

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Также Президиум обратился к депутатам Верховной Рады АРК независимо от национальности и политической принадлежности с призывом в эти трудные для Крыма дни проявить готовность пожертвовать личными амбициями ради принятия судьбоносных для всех жителей полуострова решений. «Настало время наполнить новым содержанием фундаментальный принцип многонационального крымского общества, начертанного на гербе автономии «Процветание в единстве». Так победим!», – подчеркивается в обращении.

Напомним, сегодня ночью в Симферополе произошел вооруженный захват зданий Совета министров и Верховной Рады АРК.