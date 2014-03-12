Великобритания предлагает запретить въезд в ЕС некоторым российским депутатам

Как сообщает РАР, об этом сегодня заявил глава британского правительства Дэвид Кэмерон.

"Мы будем настаивать на том, чтобы эти визовые запреты касались некоторых известных депутатов российского парламента", - сказал он.

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"Вчера в Лондоне мы провели встречу с партнерами в этом деле и представим такое предложение", - отметил британский премьер.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Европейский Союз из-за военного захвата Россией украинского Крыма решил приостановить переговоры о безвизовом режиме и подготовке нового соглашения о сотрудничестве, а также пригрозил новыми санкциями, если Россия не отступит от своих планов по присоединению украинского полуострова.

11 марта глава правительства Польши заявил, что новые санкции - визовые ограничения и замораживания счетов - могут быть введены против РФ уже в начале следующей недели.

Тип санкций и список людей, против кого они будут применены, должны утвердить представители всех 28 государств Европейского Союза.