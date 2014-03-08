Канада вводит визовые санкции против ряда российских официальных лиц

10:45, 08 марта 2014
Политика
0 0

Канада вводит визовые санкции в отношении ряда российских официальных лиц в связи с событиями в Украине.

Глава канадского Кабинета министров не уточнил, против кого конкретно введены санкции / sunhome.ru

Об этом заявил премьер-министр Канады Стивен Харпер, передает «5 канал».

Правительство Канады осуществляет дополнительные шаги с целью усиления давления на Россию. По словам Харпера, запрет на выдачу въездных виз вводится для лиц, действия которых угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины.

Глава канадского Кабинета министров не уточнил, против кого конкретно введены санкции. 

Как сообщалось, ранее Харпер объявил, что Канада приостанавливает участие в подготовке к саммиту ”Большой восьмерки» в Сочи и отзывает своего посла в Москве для консультаций. Впоследствии премьер Канады заявил, что отдал приказ приостановить военное сотрудничество с Россией в связи с ситуацией в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter