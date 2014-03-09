Военную базу в Новофедоровке штурмуют российские военные КамАЗы и вертолеты

Украинскую военную базу в Новофедоровке штурмуют российские войска.

Украинскую военную базу в Новофедоровке (Сакский район) штурмуют 4 российские военные КамАЗы, военные спецподразделения, лица в штатском. Об этом УНИАН сообщил Евромайдан SOS. Читайте такжеГрузовики с военными РФ прибыли к аэродрому в Новофедоровке «Вокруг части в воздушном пространстве - 2 вертолета. Информация от командования частью», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter