Военную базу в Новофедоровке штурмуют российские военные КамАЗы и вертолеты
18:56, 09 марта 2014Политика
4 0
Украинскую военную базу в Новофедоровке штурмуют российские войска.
Российские военные начали штурм украинской военной базы / REUTERS
Украинскую военную базу в Новофедоровке (Сакский район) штурмуют 4 российские военные КамАЗы, военные спецподразделения, лица в штатском. Об этом УНИАН сообщил Евромайдан SOS.
Читайте такжеГрузовики с военными РФ прибыли к аэродрому в Новофедоровке
«Вокруг части в воздушном пространстве - 2 вертолета. Информация от командования частью», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter