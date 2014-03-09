Военную базу в Новофедоровке штурмуют российские военные КамАЗы и вертолеты

18:56, 09 марта 2014
Политика
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Украинскую военную базу в Новофедоровке штурмуют российские войска.

Российские военные начали штурм украинской военной базы / REUTERS

Украинскую военную базу в Новофедоровке (Сакский район) штурмуют 4 российские военные КамАЗы, военные спецподразделения, лица в штатском. Об этом УНИАН сообщил Евромайдан SOS.

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«Вокруг части в воздушном пространстве - 2 вертолета. Информация от командования частью», - говорится в сообщении.

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