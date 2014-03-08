Американский Forbes отзывает лицензию на издание украинского

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на BuzzFeed, об этом заявила представительница Forbes Миа Карбонелл.

По ее данным, издательский дом также оставил вице-президент компании Мигель Форбс, который был куратором выделения лицензии на издательство Курченко.

Читайте такжеКанада вслед за ЕС заморозила активы бывших украинских чиновниковВ американском Forbes отмечают, что увольнение Мигеля Форбса никоим образом не связано с событиями в Украине и произошло еще в декабре 2013 года, однако известно об этом стало только теперь.

Вместе с тем планы Forbes в UMH Group не комментируют.