Аксенов: штурма КП тактической группы "Крым" не было

Об этом он заявил в эфире "Шустер-Live" на Первом национальном.

"Я созвонился: сейчас отряды самообороны окружены журналистами. Ворота части на месте, никаких попыток нападения нет. Опасности для жизни граждан тоже нет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, начиная с середины дня пятницы осуществлялось блокирование с целью осуществления контроля запасного командного пункта (ЗКП) тактической группы «Крым» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. По информации представителя командования этой тактической группы, сегодня после обеда к контрольно-пропускному пункту ЗКП прибыл российский майор с предложением украинским военным совместно осуществлять контроль над подразделением.

Около 20.00 помощник дежурного части А-2355 сообщил, что "российские солдаты штурмуют украинскую воинскую часть".

По его словам, российские военные армейским КамАЗом пробили ворота воинской части, захватили близлежащий домик, а сейчас прорываются к командному пункту.