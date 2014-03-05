Для ввода миротворцев в Крым нужно решение Совбеза, что сложно в нынешних условиях - заместитель Генсека ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН Ян Элиассон сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Для того чтобы направить миротворцев в Крым, необходимо решение Совета безопасности ООН - это довольно сложный вопрос в нынешних условиях», - заявил он.

«Я думаю, что ситуация в Украине уникальная. Мы пришли к концу холодной войны и нет ни у кого заинтересованности возобновлять или вызывать привидения прошлого – это в интересах всех найти мирное решение. Конфликт сегодняшнего мира – это конфликт, где никто не побеждает, не может быть никогда военной победы. Победа, которая должна быть – это победа наций и народов», - сказал Элиассон.Читайте такжеООН сделает все для обнаружения в Крыму фактов нарушений прав человека и серьезных преступлений

«Мы будем идти путем деэскалации, я хочу видеть только один тип эскалации - эскалацию дипломатических действий», - сказал он.

Также Элиассон сообщил, что помощник Генсека ООН Иван Симонович прибудет в Украину в выходные, посетит и западную часть Украины, и Киев, и восток, а также Крым.

«У нас будет возможность отслеживать ситуацию с меньшинствами и с правами человека. Такие миссии будут обсуждаться с председателем ОБСЕ в Вене, но это будет чуть позже», - заявил он.