Украина начала консультации с Россией и готова "к новому стилю отношений" - Яценюк

Об этом заявил в ходе брифинга премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“Нет никаких оснований для того, чтобы Россия, нарушая ряд двухсторонних соглашений, начиная с большого договора 1997 года и заканчивая Будапештским меморандумом, вводила свои войска на территорию независимой суверенной державы. Поэтому мы еще раз призываем российское правительство и российского президента немедленно остановить военную агрессию на территории Украины. Украина готова к строительству нового стиля отношений с Российской Федерацией, где Россия уважает суверенное право Украины в отношении выбора внешнеполитического вектора Украинской державы”, - сказал он.

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Премьер-министр еще раз подчеркнул, что Украина выбирает внешнеполитическим вектором подписание Соглашения с европейскими партнерами (Соглашение с ЕС об ассоциации).

“А именно этот выбор — это подписание соглашения с нашими европейскими партнерами”, - сказал Яценюк.

Читайте такжеЯценюк настаивает, что именно Янукович нарушил выполнение соглашения от 21 февраля По словам премьер-министра, на сегодняшний день украинские и российские министры проводят консультации, которые, однако, проходят “довольно вяло”.

«Сейчас мы начали консультации на уровне министров — членов Кабинетов министров Украины и России. Скажу так, что пока они проходят довольно вяло, но первые шаги сделаны», - добавил глава правительства Украины.

Как сообщал УНИАН, осложнение экономических и политических отношений между Украиной и Россией началось после кровавого столкновения участников протестов на Майдане и формирования новой коалиции в парламенте с дальнейшим избранием нового правительства. 1 марта Совет Федерации России, «исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ», единодушно принял предложение президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.