Путин не рассчитывал на быструю и однозначную реакцию мира на вторжение в Украину - Бессмертный

Об этом в эфире радио «Европа - Плюс» заявил представитель «Третьей Украинской Республики» Роман Безсмертный.

«Четкие и однозначные заявления Совбеза ООН, заявления руководителей Европы, отзыв послов ведущих стран мира из Москвы, намерения исключить Россию из состава G8 остановили развертывание так называемого «абхазского» сценария по Украине. Намерения мира экономически изолировать РФ привели к тому, что «блиц-криг» был провален», - убежден политик.

Бессмертный считает, что Путин, объявив Украине войну, пошел ва -банк.

«Европейская Украина для Кремля - это катастрофа. Путин боится Европейской Украины, подписание соглашения с ЕС. Все сегодняшние шаги - это старая игра в Таможенный Союз и имперскую Россию», - отметил политик.

Однако, по убеждению Бессмертного, объявив войну, Путин включил таймер своей личной политической катастрофы.

«Разыгранный в 2008 году в Абхазии сценарий в Украине не сработал благодаря выдержке украинской власти», - подчеркнул он.

«Заявление Чуркина в ООН - пресс-конференция Януковича в Ростове - обострение ситуации в Крыму - это российский план возвращения Януковича как гаранта неподписания соглашения об ассоциации с ЕС. Однако последние события четко показали, что у нас бывший президент никому не нужен», - подытожил политик.