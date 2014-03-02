Нелегитимный премьер Крыма угрожает уголовными делами украинским военным

«Украинские военные, дислоцированные в Крыму, в массовом порядке заявляют о своей поддержке законно избранной власти Крыма. Благодарен им за патриотизм. Военные люди - особая каста. Они особо остро понимают опасность боевых действий, и я уверен, вместе с нами сделают все возможное, чтобы не допустить кровопролитие, отрезвить горе-политиков, осевших сейчас в Киеве. Военные не хотят и не будят винтиками в руках бандеровцев. Ребята - офицеры и солдаты Крыма - за нами!”, - отметил Аксенов.

Читайте такжеНелегитимный премьер Крыма признал, что ряд объектов в Крыму «охраняют» военные ЧФ России

”Хочу предупредить командиров, которые толкают своих солдат на противоправныедействия, что в отношении них будут предприниматься действия, определенные законами. Все, кто не подчиниться, будут отвечать по всей строгости закона в уголовном порядке. Солдаты и офицеры, четко воспринимайте свои обязанности по защите интересов граждан автономии!» - говорится в видеообращении Аксенова.