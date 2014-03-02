Украинские моряки не дали российскому спецназу вывезти оружие из части в Севастополе

Об этом сообщается на официальном видеоканале независимого морского портала «Sea Breeze» (Navy News).

Как отмечается в сообщении, утром российские спецназовцы проникли на территорию части и захватили оружие. Однако вывезти его не смогли: моряки заблокировали выезд российского КАМАЗа бронетранспортером БТР-80.

Офицеры ВМСУ стали живым щитом вокруг бронетранспортера и не дали российским военным отбуксировать его в сторону.

«Несмотря на то, что россияне дважды стреляли из автомата в воздух, украинские военные не отступили и не поддались на провокацию силового сценария. Таким образом удалось прийти к компромиссу: российский спецназ покинул территорию воинской части, а КАМАЗ с оружием в сопровождении украинских военных отправлен на 174-ю базу хранения ВМС Украины», — сообщает портал.