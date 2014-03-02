Внутренние войска МВД Украины переведен на усиленный вариант несения службы

Об этом УНИАН сообщили в Командовании внутренних войск МВД Украины.

С целью предотвращения любых террористических проявлений, была усилена охрана АЭС и других особо важных государственных объектов, которые находятся под охраной внутренних войск МВД Украины.

По состоянию на сегодня для обеспечения безопасности граждан по всей территории Украины к несению службы по охране общественного порядка привлечено максимальное количество личного состава внутренних войск МВД Украины.

Дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств на территории Украины, охрану которых осуществляют внутренние войска МВД Украины, сейчас охраняются в усиленном режиме.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

В тот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение относительно неотложных мер для обеспечения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, которым среди прочего, Вооруженные силы приведены в боевую готовность.