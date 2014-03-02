В Москве от Минобороны РФ к Кремлю движется колонна россиян с плакатами: «Руки прочь от Украины»
12:32, 02 марта 2014Политика
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В Москве от Министерства обороны РФ к Кремлю, где на Манежной площади запланирована еще одна акция против ввода российских войск в Украину, движется колонна из нескольких сотен россиян.
Фото: Роман Цимбалюк
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, люди скандируют: «Банду геть!», «Нет войне! Позор!».
На некоторых плакатах можно увидеть: «Прочь руки от Украины. Хватит позорить Россию», «Войну затевают уроды, а страдает народ», «Лишь тот достойный жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».
В акции принимают участие люди разного возраста.
Фото:Роман Цимбалюк
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