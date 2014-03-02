В Москве от Минобороны РФ к Кремлю движется колонна россиян с плакатами: «Руки прочь от Украины»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, люди скандируют: «Банду геть!», «Нет войне! Позор!».

На некоторых плакатах можно увидеть: «Прочь руки от Украины. Хватит позорить Россию», «Войну затевают уроды, а страдает народ», «Лишь тот достойный жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».

В акции принимают участие люди разного возраста.