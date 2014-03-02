Российские войска готовятся штурмовать украинскую часть в Севастополе

"Российская армия начала штурм украинской части в Севастополе на Матроса Кошки, 39-й отряд ВМСУ, адрес - Лазаревская 1, наши перегородили въезд в часть БТРом и готовятся к обороне, просят журналистов осветить или ехать туда", - сообщил в Facebook шторм и снегопады Дмитрий Белоцерковец. .

"Украинской правде" он подтвердил, что "русские атакуют 39 учебный отряд ВМС (военный городок напротив Лазеревських казарм)".

"Украинского офицера-парламентария захватили в плен. В одном из зданий начался пожар. Российский КамАЗ (с кунгом, без опознавательных знаков) ворвался на территорию городка через КПП для транспорта. Наши перегородили въезд БТРом. Таким образом, отрезали российский КамАЗ от основных сил, которые остались за периметром", - сообщил шторм и снегопады.

"Русские за пределами городка выставили автоматчиков и угрожают начать стрельбу. С Камаза никто не вылезает... На территории слышно, что кто-то пустил автоматную очередь", - добавил он впоследствии.