Спикер ВР Крыма Константинов находится в здании парламента — источник

«Константинов в здании парламента, но в кабинет не зашел. Пропускают также депутатов», — сообщает корреспондент со ссылкой на источник в ВР Крыма. Ранее уже сообщалось, что в захваченное здание парламента автономии пропускают депутатов ВР Крыма — «для работы». По мнению источника «Центра», это делается для того, чтобы депутаты могли провести сессию и принять какое-то решение по статусу Крыма.

С момента захвата зданий ВР и Совмина Крыма вооруженными людьми, которые подняли над админзданиями автономии российские флаги, председатель Верховной Рады Владимир Константинов так и не обозначил свою позицию по происходящему и до этого о его местонахождении не было известно.

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