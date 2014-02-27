Спикер ВР Крыма Константинов находится в здании парламента — источник

10:59, 27 февраля 2014
Политика
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Председатель ВР Крыма Владимир Константинов находится в здании парламента автономии, сообщает корреспондент  «Центра журналистских расследований». 

«Константинов в здании парламента, но в кабинет не зашел. Пропускают также депутатов», — сообщает корреспондент со ссылкой на источник в ВР Крыма. Ранее уже сообщалось, что  в захваченное здание парламента автономии пропускают депутатов ВР Крыма — «для работы». По мнению источника «Центра»,  это делается для того, чтобы депутаты могли провести сессию и принять какое-то решение по статусу Крыма. 

С момента захвата зданий ВР и Совмина Крыма вооруженными людьми, которые подняли над админзданиями автономии российские флаги, председатель Верховной Рады Владимир Константинов так и не обозначил свою позицию по происходящему и до этого о его местонахождении не было известно. 

Центр журналистских расследований

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